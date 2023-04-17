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«Все страхи Бо» стали самым успешным фильмом A24 в ограниченном прокате

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:40

Фильм «Все страхи Бо» показал лучший результат в ограниченном прокате среди других проектов студии A24. Лента с Хоакином Фениксом собрала около 320 396 долларов на показах в четырех кинозалах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, сообщает Deadline.

В среднем каждый кинозал заработал более 80 000 долларов — издание называет такие показатели аншлагом. Предыдущим рекордсменом A24 были «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером — 105 тыс. долларов на пяти экранах.

По сюжету картины мужчина по имени Бо возвращается в родной городок после известия о смерти мамы. В пути его ждет множество событий, которые прольют свет на жуткие тайны прошлого, и ряд судьбоносных встреч.

Помимо Хоакина Феникса в картине снялись Натан Лейн, Эми Райан, Стивен МакКинли Хендерсон, Зои Листер-Джонс, Армен Нахапетян, Паркер Поузи и Патти ЛюПон.

В РФ «Все страхи Бо» начнут крутить 4 мая, в США — 21 апреля.

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Зои Листер ДжонсХоакин ФениксАдам СэндлерНатан ЛейнЭми РайанСтивен ХендерсонПатти Люпон
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