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Умер актер Юрий Ашихмин

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:54

В возрасте 60 лет умер актер Юрий Ашихмин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Анну Вагину, с которой актер состоял в гражданском браке с 1989 по 1996 год.

Она уточнила, что Ашихмин умер 13 апреля в больнице после продолжительной болезни. Что именно за болезнь, она не уточнила.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Окончил актерские курсы Алексея Германа. Популярность актеру принесла роль Плешивого в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров».

За свою карьеру Ашихмин участвовал в 19 проектах в ролях второго плана. В частности, он сыграл в фильмах Алексея Германа «Трудно быть богом» и «Хрусталев, машину!», сериалах «Одесса-мама» и «Раскол».

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Юрий АшихминАлексей ГерманФедор Бондарчук
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