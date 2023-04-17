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Александр Архангельский покинул ВШЭ

Семён Гудошников
Сегодня в 13:59

Александр Архангельский покинул пост профессора Высшей школы экономики, сообщил он в фейсбуке*. Писатель и телеведущий перестал быть ординарным профессором, членом ученого совета и соруководителем образовательной программы ВШЭ.

«Ухожу по соглашению сторон, так что комментировать ничего не буду. Скажу только, что инициатива исходила от руководства Института медиа (его с мая 2022 года возглавляет ведущий „России 1“ Эрнест Мацкявичюс. — Прим. ред.); я придерживаюсь правила „заявлениями не бросаемся“, но, если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию», — пояснил он.

Архангельский попросил сохранить руководство магистерской программой «Трансмедийное производство в цифровых индустриях» за Анной Новиковой, с которой вел этот курс в последние годы.

Говоря о планах на будущее, Архангельский сказал, что некоторое время проведет «в свободном плавании». Затем он намерен дописать две книги и снять документальный фильм в соавторстве с режиссером Татьяной Сорокиной.

Личная страница Архангельского на сайте ВШЭ сейчас недоступна. Согласно ее кешированной копии, он начал сотрудничать с вузом в 2006 году, а три года спустя стал ординарным профессором. В 2011–2018 годах его признавали лучшим преподавателем, в 2013-м он получил благодарность ВШЭ.

Архангельский выступал против поправок к Конституции России, которые «обнуляют» президентские сроки, и публично поддерживал протесты в Беларуси. Недавно вышло его интервью с Катериной Гордеевой, которая включена Минюстом в список иноагентов.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Александр АрхангельскийЭрнест МацкявичюсАнна НовиковаТатьяна СорокинаКатерина Гордеева
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