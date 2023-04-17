Александр Архангельский покинул ВШЭ

«Ухожу по соглашению сторон, так что комментировать ничего не буду. Скажу только, что инициатива исходила от руководства Института медиа (его с мая 2022 года возглавляет ведущий „России 1“ Эрнест Мацкявичюс. — Прим. ред.); я придерживаюсь правила „заявлениями не бросаемся“, но, если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию», — пояснил он.