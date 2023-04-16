Чистка витражей, установка основания для шпиля и новая кладка: как проходит реставрация Нотр-Дама

15 апреля была четвертая годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери. В честь этого корреспондент Би-би-си Хью Скофилд выяснил, как обстоят дела с реставрацией одной из главных достопримечательностей Парижа и могут ли работы по восстановлению собора завершиться к 2024 году, как об этом заявлялось изначально.
Пятилетние планы
Нотр-Дам реставрируют уже четыре года из пяти запланированных. После пожара президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор будет открыт уже в 2024 году, но в столь амбициозные планы поверили немногие.
Ответственным за реконструкцию назначили Жана-Луи Жоржелена — французского военачальника, генерала в отставке.
«Мы перед всем миром обязались закончить работы за пять лет. На кону наша репутация. Поэтому мы должны объединить все наши знания, усилия и мастерство и добиться этой цели», — заявил Жоржелен корреспонденту Би-би-си.
Текущий прогресс
Меньше всего во время трагедии пострадали витражные окна. Пожарные, зная свое дело, не стали лить воду на раскаленное стекло, чтобы оно не лопнуло.
Стекла из средневековых окон с фигурным переплетом не стали вынимать из стальных рам. Все остальные витражи решили снять и почистить — их развезли по всей стране в специальные мастерские.
«На них за 200 лет скопилось немало грязи. Дыхание миллионов прихожан, сажа от миллионов свечей, следы конденсации — все это оставляет свой отпечаток на стекле», — рассказал член команды реставраторов, стеклодув Флави Венсан-Пети.
Также ведутся работы по восстановлению рухнувшей кладки. Деревянная основа крыши сгорела полностью, ее планируют заменить на наиболее точную копию.
Установить шпиль
Одним из главных символов восстановления собора стал 66-метровый шпиль, рухнувший в результате пожара. Как только его вновь возведут, можно будет говорить о скором открытии.
Основание для шпиля на крыше уже установлено в средневековую кладку — его привезли в Париж совсем недавно. Это огромная конструкция из сотен дубовых стволов, сделанных из срубленных в древних французских лесах деревьев. Вес основания — более 80 тонн.
«В ближайшие месяцы парижане смогут наблюдать, как над собором будет подниматься шпиль. Сначала он будет весь в лесах, но к концу года его откроют, и тогда они поймут, что собор по-настоящему вернулся», — говорит генерал Жоржелен.
Счастливый финал?
Насколько собор близок к восстановлению, очень ярко говорят эмоции главного архитектора Филиппа Вильнева, который лично видел пожар. Четыре года назад он назвал себя самым несчастным архитектором мира.
«А сегодня я самый счастливый архитектор. Я наблюдаю, как он возрождается, словно Феникс из пепла», — сказал он.
Реставраторы надеются, что в декабре 2024 года в соборе Парижской Богоматери пройдет первая после пожара месса.
Нельзя сказать наверняка, хватит ли реставраторам и всем причастным еще одного года для полного восстановления Нотр-Дама, а пока этого не произошло, вопрос о счастливом финале остается открытым.