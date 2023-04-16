Чистка витражей, установка основания для шпиля и новая кладка: как проходит реставрация Нотр-Дама

15 апреля была четвертая годовщина пожара в соборе Парижской Богоматери. В честь этого корреспондент Би-би-си Хью Скофилд выяснил, как обстоят дела с реставрацией одной из главных достопримечательностей Парижа и могут ли работы по восстановлению собора завершиться к 2024 году, как об этом заявлялось изначально.