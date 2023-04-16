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За особняком Морозова на «Арбатской» может появиться большой ЖК

Виктория Шанина
Сегодня в 14:16

Телеграм-канал «Стройки — и точка» опубликовал визуализацию проекта многоуровневого жилого комплекса в Нижнем Кисловском переулке. Новый дом в несколько раз выше соседних малоэтажных зданий может появиться прямо за особняком Арсения Морозова.

По данным канала, проектом занимается застройщик Sense Development, а партнером выступает Айсель Трудел — владелица ряда московских модных бутиков и 25%-ной доли в компании.

Другой телеграм-канал «Железобетонный замес» еще в январе 2022-го писал о планируемом строительстве элитного ЖК на Воздвиженке по адресу Нижний Кисловский переулок, 7. Он также писал о причастности Трудел к проекту.

Как отмечает «Москвич Mag», на рынке недвижимости ходят слухи, что территория предполагаемой застройки может перейти другому девелоперу. Поэтому пока нельзя точно сказать, появится ли на «Арбатской» ЖК с изображений «Стройки — и точка».

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Арсений МорозовАйсель Трудел
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