За особняком Морозова на «Арбатской» может появиться большой ЖК

Как отмечает «Москвич Mag», на рынке недвижимости ходят слухи, что территория предполагаемой застройки может перейти другому девелоперу. Поэтому пока нельзя точно сказать, появится ли на «Арбатской» ЖК с изображений «Стройки — и точка».