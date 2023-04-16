Sega хочет купить разработчика Angry Birds за миллиард долларов

Angry Birds — самая популярная игра Rovio, но ее пик прошел. The Verge отметил, что издатель еще в 2014 году сообщил о падении прибыли и сокращениях из‑за замедлившегося роста. Издание назвало готовность Sega Sammy заплатить за Rovio миллиард долларов «неожиданной», но допустило, что у японской компании есть на то причины.