Sega хочет купить разработчика Angry Birds за миллиард долларов

Японская компания Sega Sammy собирается купить финского разработчика игр Rovio Entertainment за миллиард долларов, сообщает The Wall Street Journal. Заключить сделку могут в первой половине следующей недели.
Представитель Sega заявил, что окончательного решения пока не было принято. Из финского игрового издательстве комментария не поступило.
6 февраля Rovio объявила о вступлении в переговоры с израильским холдингом Playtika, который предложил приобрести издателя по цене 9,05 евро за акцию. 22 марта Rovio заявила, что прекратила переговоры, и это привело к максимальному с августа падению стоимости ее акций.
Тем временем акции Rovio по-прежнему растут: в этом году — на 28%. 14 апреля их рост составил 1,1%, до 7,78 евро, в результате чего рыночная стоимость компании составила 645 млн евро (709 млн долларов).
Angry Birds — самая популярная игра Rovio, но ее пик прошел. The Verge отметил, что издатель еще в 2014 году сообщил о падении прибыли и сокращениях из‑за замедлившегося роста. Издание назвало готовность Sega Sammy заплатить за Rovio миллиард долларов «неожиданной», но допустило, что у японской компании есть на то причины.