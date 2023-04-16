В Госдуме предложили смягчить наказание за вождение без документов на машину

Он также привел в пример женщин, у которых часто много сумок и они могут забыть переложить документы. «В этом случае все: машину забрали и отвезли на штрафстоянку. А если мать перевозит ребенка-инвалида или едет сама в больницу? Ведь это ненужная абсолютно мера, если автомобиль не числится в угоне», — заявляет Нилов.