Зеленский ввел санкции против Авербуха, Акинфеева, «Яндекса» и еще более 600 человек и компаний

Указом президента Украины Владимира Зеленского вступило в силу решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против 438 физлиц, а также против 250 компаний из России и Беларуси. Об этом пишет «Коммерсант».
Под ограничения попали крупные российские IT-компании, в частности, «Яндекс», «Рамблер», VK и ее дочки (Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен»). Также среди юрлиц в черном списке: «Газпром автоматизация», «Скилбокс», группы компаний «Иннотех» и «Микрон». Санкции введены на 10 лет.
В санкционном списке физлиц оказалось более 80 российских спортсменов. В их числе: фигурист Илья Авербух, футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигурист Никита Кацалапов, фигуристка Елизавета Туктамышева, гимнастка Светлана Хоркина, президент Федерации триатлона и дочь главы Минобороны РФ Ксения Шойгу.
Также в стоп-лист попали министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков. Ограничения для физических лиц вводятся на срок от 5 до 50 лет.