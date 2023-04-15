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В Дрездене нашли бомбу времен Второй мировой войны. Из‑за нее пришлось эвакуировать 15 тыс. человек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:50

Во время строительных работ в Дрездене на востоке Германии нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Из‑за этого жителей зоны в радиусе одного километра от места обнаружения попросили покинуть дома — всего около 15 тыс. человек, сообщает MDR.

Бомбу обнаружили 14 апреля на углу улиц Цвикауэр-штрассе и Глаухауер-штрассе в южном пригороде Дрездена. Эвакуироваться попросили жителей районов Плауэн, Котта и Альтштадт.

На стройке нашли неразорвавшийся снаряд американского производства весом 250 килограммов. Саперы сделали вывод, что бомба до сих пор представляет опасность, поэтому решили обезвредить ее на месте.

Однако обезвреживание пришлось отложить, поскольку в домах по-прежнему остаются люди, — полицейские обходят квартиры и просят людей покинуть жилище, сообщил представитель полиции Марко Ласке. Власти ограничили движение городских автобусов и поездов в эвакуированных районах.

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