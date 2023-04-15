В Дрездене нашли бомбу времен Второй мировой войны. Из‑за нее пришлось эвакуировать 15 тыс. человек

Во время строительных работ в Дрездене на востоке Германии нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Из‑за этого жителей зоны в радиусе одного километра от места обнаружения попросили покинуть дома — всего около 15 тыс. человек, сообщает MDR.