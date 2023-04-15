На Гая Ричи подали в суд из‑за «Джентльменов». Режиссера обвинили в присвоении чужой идеи сюжета

Де Хара говорит, что, после того как фильм был выпущен в январе 2020 года, он написал Ричи, чтобы указать на сходство между двумя проектами, на что Ричи ответил: «Микки, я и мои люди пытались связаться с вами уже несколько лет. Ответа не последовало. Я рад, что мы сели и поболтали». Де Хара отрицает, что Ричи пытался связаться с ним по поводу проекта до его выпуска.