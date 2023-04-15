На Гая Ричи подали в суд из‑за «Джентльменов». Режиссера обвинили в присвоении чужой идеи сюжета

На Гая Ричи подали в суд из‑за его фильма «Джентльмены». В иске актера и писателя Микки Де Хара говорится, что режиссер заимствовал его идею сюжета, сообщает Variety.
Иск подан в Высокий суд Англии и Уэльса. Де Хара утверждает, что Ричи попросил написать основанное на «личном жизненном опыте» продолжение гангстерского фильма 2008 года «Рок-н-ролльщик». Согласно сообщениям британских газет, Де Хара однажды был осужден за хранение кокаина и марихуаны «с целью продажи», за что ему грозило тюрьма.
В 2018 году, после того как Де Хара представил сценарий о персонаже, который занимается бизнесом по производству марихуаны, Ричи сказал ему, что «время гангстерского фильма прошло», намекнув, что у проекта не будет реализации. Два года спустя Ричи выпустил «Джентльменов» с Мэттью МакКонахи в роли гангстера по имени Микки, который пытается продать свой бизнес по созданию марихуаны. Де Хара утверждает, что фильм является «существенной» репродукцией его сценария.
Согласно иску, «Джентльмены» копируют персонажей Де Хара, их характеристики и «уникальные элементы сюжета», включая главного героя и аристократа с ребенком-наркоманом. Де Хара утверждает, что одна сцена, в которой возглавляющий группу бойцов «Карапузы» Тренер (Колин Фаррелл) дерется с несколькими молодыми людьми в кафе и брызгает им в глаза уксусом, была прямо воспроизведена из его сценария. Он говорит, что в его сценарии также фигурирует персонаж по имени Тренер, который возглавлял группу головорезов «Детский отряд».
Де Хара говорит, что, после того как фильм был выпущен в январе 2020 года, он написал Ричи, чтобы указать на сходство между двумя проектами, на что Ричи ответил: «Микки, я и мои люди пытались связаться с вами уже несколько лет. Ответа не последовало. Я рад, что мы сели и поболтали». Де Хара отрицает, что Ричи пытался связаться с ним по поводу проекта до его выпуска.
В апреле 2020 года Де Хара, по его словам, попросил Ричи предоставить ему авторское право на фильм до его цифрового выпуска, но и Ричи, и один из его соратников сказали, что это невозможно, и вместо этого предложили дать ему авторское право на другой проект, в котором он не участвовал.
В суде Де Хара говорит, что не хочет «добиваться признания оригинальной работы, которая не была создана им», а вместо этого добивается «упоминания своей оригинальной работы, которая была использована в „Джентльменах“ без его согласия и без вознаграждения». Сценарист также требует более 250 000 долларов, включая долю прибыли от фильма.