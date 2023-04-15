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Эскиз Марка Шагала ушел с молотка за 117 млн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:14

В Москве завершился аукцион «Первые имена» от ARTInvestment, на котором было представлено 32 лота. Об этом сообщает «Коммерсант».

Общая выручка от аукциона составила 357 млн рублей, а абсолютным рекордсменом стал эскиз работы Марка Шагала «Воскрешение» (1948). Он ушел с молотка за 117 млн рублей. Сама картина находится в Центре Жоржа Помпиду во Франции.

Еще пять лотов удалось продать более чем за 10 млн рублей. Остальные лоты преодолели ценовой рубеж в 1 млн.

«Голова» Варвары Степановой (1920) ушла за 59 млн рублей, «Натурщица» Ильи Репина (1895) — за 44,2 млн, «Рыбаки» Абрама Архипова (1890–1900) — за 11,8 млн, «Парусник в море» Ивана Айвазовского (1884) — за 11,2 млн, «Река Яуза у Лосиного острова» Алексея Саврасова (1871) — за 10 млн.

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Марк ШагалВарвара СтепановаИлья РепинИван АйвазовскийАлексей Саврасов
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