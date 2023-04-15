Эскиз Марка Шагала ушел с молотка за 117 млн рублей

В Москве завершился аукцион «Первые имена» от ARTInvestment, на котором было представлено 32 лота. Об этом сообщает «Коммерсант».
Общая выручка от аукциона составила 357 млн рублей, а абсолютным рекордсменом стал эскиз работы Марка Шагала «Воскрешение» (1948). Он ушел с молотка за 117 млн рублей. Сама картина находится в Центре Жоржа Помпиду во Франции.
Еще пять лотов удалось продать более чем за 10 млн рублей. Остальные лоты преодолели ценовой рубеж в 1 млн.
«Голова» Варвары Степановой (1920) ушла за 59 млн рублей, «Натурщица» Ильи Репина (1895) — за 44,2 млн, «Рыбаки» Абрама Архипова (1890–1900) — за 11,8 млн, «Парусник в море» Ивана Айвазовского (1884) — за 11,2 млн, «Река Яуза у Лосиного острова» Алексея Саврасова (1871) — за 10 млн.