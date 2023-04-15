Эскиз Марка Шагала ушел с молотка за 117 млн рублей

Общая выручка от аукциона составила 357 млн рублей, а абсолютным рекордсменом стал эскиз работы Марка Шагала «Воскрешение» (1948). Он ушел с молотка за 117 млн рублей. Сама картина находится в Центре Жоржа Помпиду во Франции.