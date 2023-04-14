Николас Холт и Тони Коллетт снимутся в новом фильме Клинта Иствуда «Juror #2»

Австралийская актриса Тони Коллетт («Лестница», «Аллея кошмаров», «Достать ножи») и английский актер Николас Холт («Толкин», «Ренфилд») снимутся в новом фильме режиссера Клинта Иствуда «Juror #2». Об этом сообщил Deadline.
Кинокомпания Warner Bros. в данный момент обсуждает с артистами участие в проекте. По информации СМИ, продюсировать картину будут Адам Гудман, Мэтт Скиена, Тим Мур и Джессика Мейер. Сценарий фильма написал Джонатан Абрамс.
92-летний Иствуд намерен рассказать о судебном процессе по делу об убийстве, в ходе которого один из присяжных понимает, что это он убил жертву в автомобильной аварии. Герой попытается спасти подсудимого, не выдав при этом себя.
Исполнительными продюсерами ленты станут Эллен Голдсмит-Вейн и Джереми Белл. Холт должен исполнить главную роль в фильме, а Коллетт — роль окружного прокурора.
Когда будут начаты съемки «Juror #2», пока неизвестно. Источники сообщают, что Холту и Коллетт удалось найти достаточное время в своих плотных рабочих графиках — это позволит перейти к съемочному процессу в обозримом будущем.