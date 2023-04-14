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В США опубликуют книгу о персонаже сериала «Очень странные дела» Эдди Мансоне

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:00

Писательница Кейтлин Шнайдерхан опубликует роман «Очень странные дела: Полет Икара». Он будет посвящен персонажу одноименного сериала Эдди Мансону, сообщил Entertainment Weekly.

Книгу выпустит 31 октября издательство Penguin Random House. Ее действие развернется в 1984 году, за два года до событий четвертого сезона «Очень странных дел». Роман расскажет о знакомстве Эдди с музыкальным продюсером по имени Пейдж.

По сюжету Пейдж даст музыканту и его группе шанс осуществить мечты. Однако Эдди понадобятся для этого деньги. В поиске средств Мансон окажется втянутым в сомнительную схему его отца.

«Я так рада, что фанаты отправятся вместе с Эдди в путешествие к становлению героем, столкнутся с хаотичными и дискомфортными решениями, которые привели его к тому, чтобы он стал храбрым неудачником, которого мы все знаем и любим», — заявила Шнайдерхан.

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