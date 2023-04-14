В США опубликуют книгу о персонаже сериала «Очень странные дела» Эдди Мансоне

«Я так рада, что фанаты отправятся вместе с Эдди в путешествие к становлению героем, столкнутся с хаотичными и дискомфортными решениями, которые привели его к тому, чтобы он стал храбрым неудачником, которого мы все знаем и любим», — заявила Шнайдерхан.