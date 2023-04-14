В Нидерландах разрешили эвтаназию для детей младше 12 лет

В 2002 году Нидерланды стали первой страной в мире, где легализовали эвтаназию. В 2007 году эвтаназию разрешили проводить младенцам в возрасте до года и несовершеннолетним старше 12 лет. За более 20 лет к эвтаназии прибегли свыше 91 тыс. человек.