Реклама
Новости

В Нидерландах разрешили эвтаназию для детей младше 12 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:02

Власти Нидерландов разрешили проводить эвтаназию детям в возрасте от одного до 12 лет. Об этом стало известно из публикации на сайте правительства страны.

В сообщении указано, что возможность эвтаназии получат неизлечимо больные дети, «которые страдают безнадежно и невыносимо» и «умрут в обозримом будущем», при этом паллиативная помощь не может облегчить их мучения.

«Для этой группы прекращение жизни является единственной разумной альтернативой прекращения безнадежных и невыносимых страданий ребенка», — отметили в правительстве.

По подсчетам нидерландских властей, возможностью эвтаназии будут пользоваться примерно пять-десять детей ежегодно.

В 2002 году Нидерланды стали первой страной в мире, где легализовали эвтаназию. В 2007 году эвтаназию разрешили проводить младенцам в возрасте до года и несовершеннолетним старше 12 лет. За более 20 лет к эвтаназии прибегли свыше 91 тыс. человек.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»