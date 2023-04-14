В Нидерландах разрешили эвтаназию для детей младше 12 лет

Власти Нидерландов разрешили проводить эвтаназию детям в возрасте от одного до 12 лет. Об этом стало известно из публикации на сайте правительства страны.
В сообщении указано, что возможность эвтаназии получат неизлечимо больные дети, «которые страдают безнадежно и невыносимо» и «умрут в обозримом будущем», при этом паллиативная помощь не может облегчить их мучения.
«Для этой группы прекращение жизни является единственной разумной альтернативой прекращения безнадежных и невыносимых страданий ребенка», — отметили в правительстве.
По подсчетам нидерландских властей, возможностью эвтаназии будут пользоваться примерно пять-десять детей ежегодно.
В 2002 году Нидерланды стали первой страной в мире, где легализовали эвтаназию. В 2007 году эвтаназию разрешили проводить младенцам в возрасте до года и несовершеннолетним старше 12 лет. За более 20 лет к эвтаназии прибегли свыше 91 тыс. человек.