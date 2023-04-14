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Один из крупнейших банков Дубая начал блокировать инвестиционные счета россиян из‑за санкций ЕС

Виктория Шанина
Сегодня в 16:27

Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD начал рассылать российским клиентам предупреждение о переводе их активов на отдельный сегрегированный счет в соответствии с «директивой ЕС». Об этом пишет Forbes, ознакомившийся с одним из таких писем.

Активы россиян переводят на другой счет, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Для россиян, у которых есть резидентство ОАЭ, исключений не предусмотрено. По этому счету установлены ограничения по переводу наличных.

Любые купоны, дивиденды и поступления от продажи ценных бумаг будут автоматически попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD нельзя.

Продать ценные бумаги с такого счета невозможно с помощью механизма delivery versus payment, когда движение бумаг и денег между сторонами происходит единовременно. Необходимо будет проводить операции на более рискованном условии free-of-payment — деньги российский клиент банка получит только после перевода ценных бумаг.

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