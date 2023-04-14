Один из крупнейших банков Дубая начал блокировать инвестиционные счета россиян из‑за санкций ЕС

Активы россиян переводят на другой счет, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Для россиян, у которых есть резидентство ОАЭ, исключений не предусмотрено. По этому счету установлены ограничения по переводу наличных.
Любые купоны, дивиденды и поступления от продажи ценных бумаг будут автоматически попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD нельзя.
Продать ценные бумаги с такого счета невозможно с помощью механизма delivery versus payment, когда движение бумаг и денег между сторонами происходит единовременно. Необходимо будет проводить операции на более рискованном условии free-of-payment — деньги российский клиент банка получит только после перевода ценных бумаг.
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