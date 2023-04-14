Один из крупнейших банков Дубая начал блокировать инвестиционные счета россиян из‑за санкций ЕС

Активы россиян переводят на другой счет, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Для россиян, у которых есть резидентство ОАЭ, исключений не предусмотрено. По этому счету установлены ограничения по переводу наличных.