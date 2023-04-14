Операторы усилили борьбу с серыми SIM-картами

Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что на российском рынке есть около 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными. Вероятность столкнуться с отключением от связи может резко вырасти уже в мае. В случае потери всех этих клиентов операторы могут потерять до 7 млрд рублей, поэтому «коммуникаций с клиентами стало больше».