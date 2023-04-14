Операторы усилили борьбу с серыми SIM-картами

Российские мобильные операторы начали рассылать абонентам сообщения с просьбой подтвердить свои персональные данные через «Госуслуги» или в салонах связи под угрозой ограничения услуг связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке.
Таким образом операторы хотят выявить активные серые SIM-карты. В мае Роскомнадзор планирует провести проверку актуальной личной информации клиентов.
В ведомстве подтвердили, что проводят «мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами».
Данные мониторит специальная информационная система, которая автоматически выявляет несоответствие сведений о клиентах операторов. Если обнаружена ошибка, оператор обязан «внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту».
Собеседник «Коммерсанта» отмечает, что на российском рынке есть около 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными. Вероятность столкнуться с отключением от связи может резко вырасти уже в мае. В случае потери всех этих клиентов операторы могут потерять до 7 млрд рублей, поэтому «коммуникаций с клиентами стало больше».