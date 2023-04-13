Леди Гага стала сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома

Президент США Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. Об этом сообщило РИА «Новости».
Другим сопредседателем комитета стал продюсер Брюс Коэн, получивший премию «Оскар» за фильм «Красота по-американски», а также работавший над созданием лент «Харви Милк», «Мой парень — псих», «Большая рыба».
В администрации США назвали Леди Гагу «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». Артистка получила 13 премию «Грэмми» и входила в число самых влиятельных людей мира по версии Time.
Комитет по культуре и искусству создали в 1982 году. Объединение предлагает рекомендации по вопросам политики в сфере культуры. В состав комитета входят деятели искусства, ученые и филантропы, которых лично назначает президент США.