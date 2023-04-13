Сэмюэл Л. Джексон и Джон Дэвид Вашингтон снимутся в экранизации «Урока фортепиано»

Американские актеры Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка») и Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Черный клановец») снимутся в фильме «Урок фортепиано». Об этом сообщил Deadline.
Картина станет экранизацией пьесы Августа Уилсона. Ее поставит Малкольм Вашингтон — брат Джона Дэвида Вашингтона. Он же напишет сценарий киноадаптации вместе с Вирджилом Уильямсом.
В актерский состав фильма войдут Рэй Фишер, Дэниель Дэдвайлер, Майкл Поттс и Кори Хокинс. Продюсерами ленты станут Констанца Ромеро, Дженнифер Рот, Катя Вашингтон, Дензел Вашингтон и Тодд Блэк.
Кинематографисты расскажут историю, развернувшуюся в 1936 году в Питтсбурге во время Великой депрессии. Ее героями станет семья Чарльз, владеющая фамильной реликвией — пианино, украшенным узорами, вырезанными предком-рабом.