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Сэмюэл Л. Джексон и Джон Дэвид Вашингтон снимутся в экранизации «Урока фортепиано»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:33

Американские актеры Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка») и Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Черный клановец») снимутся в фильме «Урок фортепиано». Об этом сообщил Deadline.

Картина станет экранизацией пьесы Августа Уилсона. Ее поставит Малкольм Вашингтон — брат Джона Дэвида Вашингтона. Он же напишет сценарий киноадаптации вместе с Вирджилом Уильямсом.

В актерский состав фильма войдут Рэй Фишер, Дэниель Дэдвайлер, Майкл Поттс и Кори Хокинс. Продюсерами ленты станут Констанца Ромеро, Дженнифер Рот, Катя Вашингтон, Дензел Вашингтон и Тодд Блэк.

Кинематографисты расскажут историю, развернувшуюся в 1936 году в Питтсбурге во время Великой депрессии. Ее героями станет семья Чарльз, владеющая фамильной реликвией — пианино, украшенным узорами, вырезанными предком-рабом.

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