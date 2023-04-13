Минцифры предложило разрешить использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило разрешить использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта в некоторых случаях. Об этом сообщил «Интерфакс».
Ведомство считает, что с помощью приложения можно подтверждать личность «в простых жизненных ситуациях» — например, при посадке на поезд, при покупках в магазинах или при получении услуг в многофункциональных центрах.
«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — заявили в Минцифры.
Перечень случаев, когда приложением можно будет заменить документы, определит правительство. В пояснительной записке к законопроекту указано, что для использования «Госуслуг» предусмотрено применение шифровальных средств.
По мнению авторов инициативы, нововведение поможет усовершенствовать процедуры предъявления документов и «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».