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Минцифры предложило разрешить использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило разрешить использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта в некоторых случаях. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ведомство считает, что с помощью приложения можно подтверждать личность «в простых жизненных ситуациях» — например, при посадке на поезд, при покупках в магазинах или при получении услуг в многофункциональных центрах.

«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — заявили в Минцифры.

Перечень случаев, когда приложением можно будет заменить документы, определит правительство. В пояснительной записке к законопроекту указано, что для использования «Госуслуг» предусмотрено применение шифровальных средств.

По мнению авторов инициативы, нововведение поможет усовершенствовать процедуры предъявления документов и «не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

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Минкомсвязь РФ
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