HBO Max выпустит сериал по мотивам кинофраншизы «Заклятие»

Стриминговый сервис HBO Max, который в ближайшем будущем получит укороченное название Max, выпустит сериал по мотивам хоррор-франшизы «Заклятие». Об этом сообщил Collider.
По информации издания, шоу «продолжит историю, уже рассказанную в полнометражных фильмах». Исполнительным продюсером сериала может стать Джеймс Ван, снявший первые два фильма «Заклятие».
Пока неизвестно, каким будет сюжет проекта. Также непонятно, вернутся ли к своим ролям Патрик Уилсон и Вера Фармига. Актеры снялись в трех частях «Заклятия» и связанных фильмах «Проклятие монахини» и «Проклятие Аннабель-3».
Всего франшиза «Заклятие» включает в себя ленты «Заклятие» 2013 года, «Заклятие-2» 2016 года, «Заклятие-3: По воле дьявола» 2021 года, «Проклятие Аннабель» 2014 года, «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» 2017 года, «Проклятие Аннабель-3» 2019 года, «Проклятие плачущей» 2019 года и «Проклятие монахини» 2018 года.
В сентябре на экраны выйдет фильм «Проклятие монахини-2» — его срежиссировал Майкл Чавес. Также в производстве находится четвертая картина из серии «Заклятие».