HBO Max выпустит сериал по мотивам кинофраншизы «Заклятие»

Всего франшиза «Заклятие» включает в себя ленты «Заклятие» 2013 года, «Заклятие-2» 2016 года, «Заклятие-3: По воле дьявола» 2021 года, «Проклятие Аннабель» 2014 года, «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» 2017 года, «Проклятие Аннабель-3» 2019 года, «Проклятие плачущей» 2019 года и «Проклятие монахини» 2018 года.