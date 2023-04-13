7 мая в Москве пройдет концерт MusicAeterna. Играть будут Девятую симфонию Малера

Альбан Берг писал о Девятой: «Первая часть — лучшее, что написал Малер. Это выражение неслыханной любви к этой земле, страстное желание в мире жить на ней, еще и еще раз до глубочайшей глубины насладиться ею, природой — пока не придет смерть. Ибо она неудержимо приближается».