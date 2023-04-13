7 мая в Москве пройдет концерт MusicAeterna. Играть будут Девятую симфонию Малера

7 мая в парке «Зарядье» в Москве оркестр MusicAeterna и дирижер Теодор Курентзис сыграют Девятую симфонию Густава Малера. Сегодня на «Афише» стартовали продажи билетов на концерт.
Девятую симфонию вместе с «Песнью о Земле» и неоконченной Десятой принято связывать в единую трилогию, постепенно развивающую тему прощания с миром.
Альбан Берг писал о Девятой: «Первая часть — лучшее, что написал Малер. Это выражение неслыханной любви к этой земле, страстное желание в мире жить на ней, еще и еще раз до глубочайшей глубины насладиться ею, природой — пока не придет смерть. Ибо она неудержимо приближается».
В программе концерта:
- «Andante comodo»
- «Im Tempo eines gemächlichen Ländlers»
- «Rondo-Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig»
- «Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend»