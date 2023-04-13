«Росбалт»* объявил о ликвидации из‑за проблем, связанных со статусом иноагента

«Нас назначали иноагентом, мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование», — заявила генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина изданию «Лениздат.ру». Решение о ликвидации приняли на внеочередном общем собрании акционеров «РС-Балт».