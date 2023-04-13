«Росбалт»* объявил о ликвидации из‑за проблем, связанных со статусом иноагента

Юридическое лицо АО «РС-Балт»*, учредитель информационного агентства «Росбалт»*, начало процесс ликвидации. Об этом говорит запись в федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц.
«Нас назначали иноагентом, мы два года пытались добиться справедливости, потому что считали, что это неправильно, нечестно, но безрезультатно. Мы не можем далее существовать, потому что у нас просто элементарно нет денег на это существование», — заявила генеральный директор «Росбалта» Лариса Афонина изданию «Лениздат.ру». Решение о ликвидации приняли на внеочередном общем собрании акционеров «РС-Балт».
«Росбалт» признали иностранным агентом в октябре 2021 года из‑за 90 тыс. рублей, которые издание получило от аналитического центра «Сова»* за аренду зала для пресс-конференции, а также цитирование СМИ-иноагентов.