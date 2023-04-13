Демографы: чтобы сохранить численность населения РФ, нужно привлекать до 1,1 млн мигрантов ежегодно

Чтобы численность населения России сохранялась на уровне 146 млн человек, нужно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов ежегодно до 2100 года. Эксперты из Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник в своей статье рассматривали разные сценария=и естественной убыли населения, передает РБК.
Оптимистичный сценарий
- Средняя рождаемость на одну женщину — до 2,5 ребенка.
- К 2100 году продолжительность жизни для женщин вырастет до 90,5 лет, мужчин — до 85,7 года.
- Миграционный прирост составит до 430 тыс. человек каждый год.
- Компенсаторная миграция будет необходима до 2036 года.
Средний сценарий
- Средняя рождаемость на одну женщину — до 1,85 ребенка.
- К 2100 году продолжительность жизни для женщин вырастет до 86,7 года, мужчин — до 80,3 года.
- Ежегодный миграционный прирост — 250 тыс. человек.
- Компенсаторная миграция в среднем должна составлять 390 тыс. человек в год, в первые годы — около 900 000.
Низкий сценарий
- Рождаемость снизится до 1,4 ребенка на одну женщину к 2023 году и сохранится на этом уровне до 2100-го.
- Продолжительность жизни для женщин составит 83,6 года, у мужчин — 74,9.
- Миграционный прирост составит не менее 100 тыс. человек, ближе к 2100 году он сократится до 60 000.
- Необходимо привлекать до 1,1 млн мигрантов в год.
Демографы отмечают, что привлечь такое количество мигрантов в РФ в ближайшие годы невозможно, поэтому численность населения будет сокращаться даже при самых благоприятных сценариях рождаемости и смертности.