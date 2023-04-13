Демографы: чтобы сохранить численность населения РФ, нужно привлекать до 1,1 млн мигрантов ежегодно

Чтобы численность населения России сохранялась на уровне 146 млн человек, нужно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов ежегодно до 2100 года. Эксперты из Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник в своей статье рассматривали разные сценария=и естественной убыли населения, передает РБК.