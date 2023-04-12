Кристен Стюарт снимется с Майклом Сера и Майклом Ангарано в комедии «Сакраменто»

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по франшизе «Сумерки» и байопику «Спенсер», снимется в комедии «Сакраменто». Об этом сообщил Deadline.
Партнерами актрисы по фильму станут Майкл Ангарано («Больница Никербокер»), Майкл Сера («Джуно») и Майя Эрскин («Оби-Ван Кеноби»). Вместе они снимутся в ленте о дорожном путешествии из Лос-Анджелеса в Сакраменто.
Согласно сюжету, двое друзей — энергичный и свободолюбивый Рики (Ангарано) и домашний, спокойный Гленн (Сера) — отправляются в путешествие, которое напоминает им об их прошлом и ставит под вопрос их будущее.
Стюарт сыграет в картине жену Гленна, а Эрскин исполнит роль Рики. Ангарано не только снимется в ленте, но и выступит ее режиссером и сценаристом. Текст фильма он напишет вместе с Крисом Смитом.
Роли в «Сакраменто» сыграют сценаристка Эй Джей Мендес, а также актеры Иман Каррам и Розалинд Чао. Мендес и Каррам предстанут в образе лучших друзей и в прошлом профессиональных бойцов, которых Рики и Гленн встретят по пути.
Продюсерами ленты выступят Стивен Браун из Bee-Hive Productions, Эрик Би Флейшман и Крис Абернати из The Wonder Company, Сэм Грей, сам Ангарано и его соавтор Смит.