Поддержавшим отстранение россиян канадским спортсменам запретили въезд в Россию

Канадским спортсменам, которые подписали письмо об отстранении российских атлетов от участия в Олимпийских играх 2024 года, запретили въезд на территорию России. Об этом сообщил ТАСС.
Санкции наложили на 42 подписантов, в том числе на четырехкратных олимпийских чемпионок по хоккею Хейли Уикенхайзер и Джейну Хеффорд, а также трехкратных олимпийских чемпионок Кейли Хамфрис и Тессу Вертью, выступавших в бобслее и фигурном катании.
Кроме того, в Россию больше не смогут приехать фристайлист Александр Билодо, фигуристка Меган Дюамель, лыжница Чандра Кроуфорд, борец вольного стиля Кэрол Хвин, конькобежки Кристин Несбитт и Кристина Гровс.
Все они 9 марта призвали не допускать россиян к международным соревнованиям и осудили рекомендации Международного олимпийского комитета, который предложил разрешить спортсменам, не поддерживающим военную операцию на Украине, участвовать в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.