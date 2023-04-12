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Поддержавшим отстранение россиян канадским спортсменам запретили въезд в Россию

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:13

Канадским спортсменам, которые подписали письмо об отстранении российских атлетов от участия в Олимпийских играх 2024 года, запретили въезд на территорию России. Об этом сообщил ТАСС.

Санкции наложили на 42 подписантов, в том числе на четырехкратных олимпийских чемпионок по хоккею Хейли Уикенхайзер и Джейну Хеффорд, а также трехкратных олимпийских чемпионок Кейли Хамфрис и Тессу Вертью, выступавших в бобслее и фигурном катании.

Кроме того, в Россию больше не смогут приехать фристайлист Александр Билодо, фигуристка Меган Дюамель, лыжница Чандра Кроуфорд, борец вольного стиля Кэрол Хвин, конькобежки Кристин Несбитт и Кристина Гровс.

Все они 9 марта призвали не допускать россиян к международным соревнованиям и осудили рекомендации Международного олимпийского комитета, который предложил разрешить спортсменам, не поддерживающим военную операцию на Украине, участвовать в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.

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Кейли ХамфрисМеган ДюамельЧандра КроуфордКристин НесбиттКристина Гровс
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