Поддержавшим отстранение россиян канадским спортсменам запретили въезд в Россию

Санкции наложили на 42 подписантов, в том числе на четырехкратных олимпийских чемпионок по хоккею Хейли Уикенхайзер и Джейну Хеффорд, а также трехкратных олимпийских чемпионок Кейли Хамфрис и Тессу Вертью, выступавших в бобслее и фигурном катании.