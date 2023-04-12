В мае кинотеатры начнут показывать комедию «Мама мафия» с Моникой Беллуччи

11 мая в российский прокат выйдет комедия «Мама мафия», в которой одну из главных ролей сыграла Моника Беллуччи. «Афиша Daily» публикует дублированный трейлер картины.
По сюжету американская домохозяйка Кристин получает в наследство от своего итальянского дедушки мафиозную империю. Под руководством советницы старого босса Бьянки главной героине предстоит встать у руля семейного бизнеса и встретиться с опасностями.
Домохозяйку и новую главу мафии сыграла Тони Коллетт. Помимо Беллуччи в фильме снялись Алессандро Брессанелло, Эдуардо Скарпетта, Томми Роджер, Тим Дайш и другие актеры.
Режиссером ленты выступила Кэтрин Хардвик. Мировая премьера состоится 13 апреля.