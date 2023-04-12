«Интернет остается нашей главной площадкой: проекты, которые мы поддерживаем, в первую очередь выходят на онлайн-платформах, в цифровых СМИ и социальных сетях. Именно там их основная целевая аудитория. Но нам хочется, чтобы интересные проекты о стране — о нашей истории, культуре, просто о людях и их жизни — увидели как можно больше зрителей, причем не только в крупных городах, но в самых разных частях страны», — рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.