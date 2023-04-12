Фильмы, поддержанные Институтом развития интернета, будут регулярно выходить в кинотеатрах по всей стране в рамках нацпроекта «Культура».
Первой кинопремьерой стал документальный фильм «Мама, я хочу быть космонавтом» Юлии Нестерковой. В пресс-службе ИРИ рассказали, что в будущем планируется не менее 10 релизов в кинотеатрах.
Картина посвящена главным вехам в развитии российского космоса. В ней Андрей Борисенко, который провел в космосе 337 суток, рассказывает о подготовке к полету и о том, чем он занимается на космической станции. Среди героев также космонавт Юрий Усачев, писатель-фантаст Антон Первушин и врач-хирург Виктория Кириченко. Она прожила 8 месяцев в изоляции от внешнего мира в рамках международного эксперимента SIRIUS-21.
Показы ленты стартовали с 12 апреля в сети кинотеатров «Центр Кино» в Иркутской, Архангельской, Новосибирской, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Брянской, Смоленской областях, в Алтайском крае, Республике Крым, Кабардино-Балкарской Республике, Дагестане, Удмуртии, Марий Эл и многих других регионах.
«Интернет остается нашей главной площадкой: проекты, которые мы поддерживаем, в первую очередь выходят на онлайн-платформах, в цифровых СМИ и социальных сетях. Именно там их основная целевая аудитория. Но нам хочется, чтобы интересные проекты о стране — о нашей истории, культуре, просто о людях и их жизни — увидели как можно больше зрителей, причем не только в крупных городах, но в самых разных частях страны», — рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.