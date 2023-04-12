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В Москве покажут спектакль «Вертинский» от пермского «Театра-Театра»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

С 21 по 23 мая в Московском дворце молодежи пройдут гастроли спектакля «Вертинский» от пермского «Театра-Театра». Узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».

«За полтора часа вы проживете полную счастья и боли жизнь артиста. Александра Вертинского?.. Альберта Макарова?.. Чью бы судьбу вы ни увидели в отражениях зеркал, вам не захочется отводить глаз. Не захочется, чтобы с последним аккордом рояля этот яркий мир растворился», — гласит синопсис проекта.

В качестве режиссера постановки выступает Борис Мильграм. В главной роли — ведущий артист «Театра-Театра» Альберт Макаров, за аккомпанемент отвечает джазовый пианист Александр Колесников.

В спектакле-концерте прозвучат песни Вертинского: «Желтый ангел», «Минуточка», «Кокаинетка», «Снежная колыбельная», «Пикколо Бамбино», «За кулисами», «Маленький креольчик», «В степи молдаванской», «Бал Господень», «Концерт Сарасате», «Капризная, упрямая», «Песенка о жене», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Танго, «Магнолия», «Маленькая балерина» и «Я сегодня смеюсь над собой».

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Альберт МакаровАлександр ВертинскийБорис МильграмАлександр Колесников
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