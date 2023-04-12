В Москве покажут спектакль «Вертинский» от пермского «Театра-Театра»

«За полтора часа вы проживете полную счастья и боли жизнь артиста. Александра Вертинского?.. Альберта Макарова?.. Чью бы судьбу вы ни увидели в отражениях зеркал, вам не захочется отводить глаз. Не захочется, чтобы с последним аккордом рояля этот яркий мир растворился», — гласит синопсис проекта.