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Умер израильский писатель Меир Шалев

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

В возрасте 74 лет умер классик современной израильской литературы Меир Шалев. Об этом сообщает Israel National News.

За несколько лет до смерти у него диагностировали онкологическое заболевание. Точный диагноз местные СМИ не уточняют.

«Как жаль, что у нас больше нет необходимого ожидания очередной новой книги Меира Шалева, которая выйдет в свет и изменит нашу жизнь, сделает ее богаче, полнее. Как грустно, что мы не сможем отпраздновать предстоящий День независимости вместе с ним, родившимся в 1948 году», — сказал президент Израиля Ицхак Герцог.

Соболезнование также выразил министр культуры Мики Зоар. Он заявил, что Шалев был мастером слова и многие его произведения являются частью израильской культуры. «Да будет его память благословенна», — добавил он.

Меир Шалев родился в 1948 году в мошаве Нахалаль в семье писателя Ицхака Шалева. В 1974 году он начал работать как теле- и радиоведущий. Через 13 лет он оставил эту профессию и посвятил свою жизнь литературе.

Произведения Шалева переведены на 16 языков, включая русский. Среди его работ — «Русский роман» (1988), «Эсав» (1991), «Как несколько дней» (1994), а также «Голубь и мальчик» (2006).

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Меир ШалевИцхак Герцог
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