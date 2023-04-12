Умер израильский писатель Меир Шалев

«Как жаль, что у нас больше нет необходимого ожидания очередной новой книги Меира Шалева, которая выйдет в свет и изменит нашу жизнь, сделает ее богаче, полнее. Как грустно, что мы не сможем отпраздновать предстоящий День независимости вместе с ним, родившимся в 1948 году», — сказал президент Израиля Ицхак Герцог.