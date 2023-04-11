Эдриен Броуди, Гай Пирс и Джо Элвин снимутся в фильме «Бруталист»

Работа над «Бруталистом» велась на протяжении многих лет. Съемки были отложены из‑за пандемии COVID-19. До нее роли в проекте планировали исполнить Джоэл Эджертон, Марион Котийяр, Ванесса Кирби и Себастьян Стэн. Все они позднее выбыли из проекта.