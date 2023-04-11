Эдриен Броуди, Гай Пирс и Джо Элвин снимутся в фильме «Бруталист»

Лауреат премии «Оскар» Эдриен Броуди («Пианист», «Пиджак»), обладатель «Эмми» Гай Пирс («Мейр из Исттауна», «Равные») и английский актер Джо Элвин («Фаворитка», «Гарриет») снимутся в картине «Бруталист». Об этом сообщил Collider.
Картину поставит Брэди Корбет, известный по лентам «Детство лидера» и «Вокс Люкс». В ней также появятся Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»), Рэффи Кэссиди («Земля будущего»), Исаак Де Банколе («Черная пантера»).
Лента расскажет о 30 годах жизни венгерского архитектора Ласло Тота (Броуди), который отправляется из послевоенной Европы вместе с женой Эржебет (Джонс) в Америку. Там жизнь пары меняется благодаря богатому и загадочному клиенту (Пирс).
Съемки фильма уже стартовали в Венгрии. В них приняли участие, помимо прочих, актеры Алессандро Нивола («Афера по-американски»), Стейси Мартин («Кошачьи миры Луиса Уэйна»), Джонатан Хайд («Титаник») и Питер Поликарпу («Чистая кожа»).
Работа над «Бруталистом» велась на протяжении многих лет. Съемки были отложены из‑за пандемии COVID-19. До нее роли в проекте планировали исполнить Джоэл Эджертон, Марион Котийяр, Ванесса Кирби и Себастьян Стэн. Все они позднее выбыли из проекта.
Сценарий картины написал Корбет вместе с Моной Фастволд. Продюсерами фильма выступают Брайан Янг, Эндрю Моррисон, Эндрю Лорен и Ди Джей Гугенайм. Музыку для «Бруталиста» создаст Дэниел Блумберг.