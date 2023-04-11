ООН: на территории Украины с начала военной операции погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей

На территории Украины с начала российской военной операции погибли 8490 мирных жителей. Об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным организации, на подконтрольных украинской стороне землях погибли 6596 человек. Остальные 1894 жертвы зафиксированы на территориях, находящихся под управлением России.
В ходе вооруженного конфликта также были ранены 14244 мирных жителя. Реальное число погибших и пострадавших, как считают в ООН, может быть гораздо больше. Однако подтвержденные данные есть не во всех регионах Украины.
В частности, в ООН предполагают, что количество жертв военных действий серьезно увеличится, когда станет доступна информация о ситуации в Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.
Только в первые десять дней апреля появились свидетельства о 44 погибших гражданских лицах и еще 119 раненых. Всего за время спецоперации на Украине скончался 501 ребенок, 994 несовершеннолетних получили ранения.