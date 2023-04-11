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Вышел трейлер хоррора «Поговори со мной». В нем снялась Софи Уайлд из «Бюро магических услуг»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Поговори со мной» («Talk to Me»). Его выпустила студия A24 вместе с режиссерами Дэнни и Майклом Филиппу.

Фильм выйдет в прокат 28 июля. Он расскажет о группе друзей, которые находят забальзамированную руку, позволяющую вызывать духов. Главную героиню картины сыграла Софи Уайлд, известная по «Бюро магических услуг».

В годовщину смерти матери героиня Уайлд решает пообщаться с духами — и ей это нравится. Девушку предупреждают, что контакт с потусторонним миром не должен длиться дольше полутора минут.

В первый раз погружение в иной мир проходит благополучно. «Я могла видеть и чувствовать все на той стороне», — с восторгом рассказывает девушка. После успешного эксперимента героиня решает забрать руку и попытаться связаться с мамой.

Ситуация вскоре выходит из‑под контроля. Враждебные духи начинают преследовать друзей, открывших для них портал в реальность. Один из них, судя по трейлеру, вселяется в главную героиню.

Помимо Уайлд, в фильме снялись Миранда Отто и Отис Дханджи, а также Джо Берд, Александра Дженсен, Маркус Джонсон и другие.

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Миранда ОттоМаркус Джонсон
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