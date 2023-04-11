«Ъ»: Авиакомпании могут убрать согласие на страховку по умолчанию при покупке билетов

Служба Центробанка России по защите прав потребителей потребовала от российских авиаперевозчиков отключить автоматическую галочку напротив пункта страхования жизни пассажиров, пишет «Коммерсант».
Эта сумма сейчас составляет 300–600 рублей для каждого пассажира, но сам рынок, по данным издания, оценивается в 2–5 млрд рублей в год, большая часть которых достается как раз перевозчикам.
По данным регулятора, предустановленная галочка в данном случае создает риски заключения договора без его изучения.
Как отмечают представители ЦБ, пассажиры при покупке билетов часто пропускают этот пункт и обычно не тратят свое время для возврата полиса, так как не считают его стоимость достаточно высокой для этого. А вот негативный фон остается.
В марте на совещании с перевозчиками Роспотребнадзор заявил, что за 2022 год вынес 82 предупреждения авиакомпаниям из‑за навязывания страховки, и направил по той же причине 12 исков в суд.
Представители страховых компаний на той встрече объявили, что жалоб от пассажиров по этому поводу у них почти нет. Перевозчики также отмечают, что оказание дополнительных услуг составляет важную часть их дохода и обычно не вызывает нареканий ни у пассажиров, ни у регулирующих органов.
Тем не менее, ЦБ передаст в Росавиацию рекомендацию по запрету предустановленной галочки напротив страхования.