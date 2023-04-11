«Ъ»: Авиакомпании могут убрать согласие на страховку по умолчанию при покупке билетов

Представители страховых компаний на той встрече объявили, что жалоб от пассажиров по этому поводу у них почти нет. Перевозчики также отмечают, что оказание дополнительных услуг составляет важную часть их дохода и обычно не вызывает нареканий ни у пассажиров, ни у регулирующих органов.