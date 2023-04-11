Netflix опубликовал трейлер триллера «Мать» с Дженнифер Лопес

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Мать», главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес («Госпожа горничная», «Моя пиратская свадьба»). Лента выйдет 12 мая.
В новой картине актриса сыграла женщину, за которой в течение многих лет охотятся преступники. Из‑за преследования героиня была вынуждена отдать свою новорожденную дочь на воспитание другим людям.
После этого она годами скрывалась в отдаленных частях Аляски, наблюдая за растущей дочерью со стороны. Однако однажды враги героини находят девочку. Чтобы защитить ее, мать выходит из своего укрытия.
Трейлер демонстрирует, как злоумышленники похищают 12-летнюю девочку, желая отомстить ее матери — в прошлом наемной убийце. Спасая малышку, она вооружается и вступает в борьбу.
После знакомства с дочерью героиня Лопес учит ее выживанию. Только после этого девочка, по словам матери, сможет вернуться домой. «Я убийца, но также я мать. И я умру, защищая ее», — заявляет бывшая наемница в ролике.
Вместе с Лопес в фильме снялись Джозеф Файнс, Люси Паэс, Омари Хардвик, Пол Рейси и Гаэль Гарсия Берналь. Режиссером ленты стала Ники Каро, известная по работе с фильмами «Мулан», «Жена смотрителя зоопарка» и сериалу «Энн».