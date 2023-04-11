Реклама
Новости

Еврейский музей и Политех запустили совместную выставку о науке и искусстве

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

4 апреля Еврейский музей и центр толерантности совместно с Политехническим музеем открыл выставку «На языке правил и исключений. Наука и искусство», посвященную двум сферам жизнедеятельности людей и многообразию их взаимных проявлений. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы экспозиции.

Проект объединил шесть интерактивных объектов и более 80 произведений, от Рембрандта до современных художников, таких как :vtol: и Андрей Бартенев. Работы предоставлены крупнейшими российскими музеями, включая Эрмитаж, Пушкинский музей, Третьяковку, Государственный музей Востока, а также частными коллекционерами.

Политехнический музей дополнил выставку редкими и ценными приборами, не менее сложными в создании, чем картины. В их числе телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX века, складные солнечные часы и единственный уцелевший до наших дней регистрир — прибор для записи сейсмических вертикальных колебаний.

Экспозиция состоит из шести разделов. В «Астрономии» зрители смогут прогуляться между созвездиями и создать собственный космос благодаря интерактивной песочнице, работающей на основе технологии дополненной реальности. Раздел «Физика» посвящен произведениям искусства, созданным с глубоким пониманием законов физики и исследующим другие измерения, включая проекты Ивана Леонидова и архитектоны Казимира Малевича.

Раздел «Биология» исследует роль искусства в биологии на протяжении нескольких столетий. «Биомеханика» посвящена красоте и движению человеческого тела. В «Оптике» гости познакомятся с основными законами оптики, вдохновлявшими импрессионистов, и попадут в комнату Эймса — трехмерную оптическую иллюзию. А в «Географии» — уникальные приборы, которым уже не один десяток лет.

Билеты на выставку можно найти на сайте «Афиши».

расскажите друзьям
теги
Эрмитаж
люди
Андрей БартеневИван ЛеонидовКазимир Малевич
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»