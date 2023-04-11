Еврейский музей и Политех запустили совместную выставку о науке и искусстве

4 апреля Еврейский музей и центр толерантности совместно с Политехническим музеем открыл выставку «На языке правил и исключений. Наука и искусство», посвященную двум сферам жизнедеятельности людей и многообразию их взаимных проявлений. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы экспозиции.
Проект объединил шесть интерактивных объектов и более 80 произведений, от Рембрандта до современных художников, таких как :vtol: и Андрей Бартенев. Работы предоставлены крупнейшими российскими музеями, включая Эрмитаж, Пушкинский музей, Третьяковку, Государственный музей Востока, а также частными коллекционерами.
Политехнический музей дополнил выставку редкими и ценными приборами, не менее сложными в создании, чем картины. В их числе телескоп XVIII века, солнечный микроскоп XIX века, складные солнечные часы и единственный уцелевший до наших дней регистрир — прибор для записи сейсмических вертикальных колебаний.
Экспозиция состоит из шести разделов. В «Астрономии» зрители смогут прогуляться между созвездиями и создать собственный космос благодаря интерактивной песочнице, работающей на основе технологии дополненной реальности. Раздел «Физика» посвящен произведениям искусства, созданным с глубоким пониманием законов физики и исследующим другие измерения, включая проекты Ивана Леонидова и архитектоны Казимира Малевича.
Раздел «Биология» исследует роль искусства в биологии на протяжении нескольких столетий. «Биомеханика» посвящена красоте и движению человеческого тела. В «Оптике» гости познакомятся с основными законами оптики, вдохновлявшими импрессионистов, и попадут в комнату Эймса — трехмерную оптическую иллюзию. А в «Географии» — уникальные приборы, которым уже не один десяток лет.