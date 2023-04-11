Еврейский музей и Политех запустили совместную выставку о науке и искусстве

Раздел «Биология» исследует роль искусства в биологии на протяжении нескольких столетий. «Биомеханика» посвящена красоте и движению человеческого тела. В «Оптике» гости познакомятся с основными законами оптики, вдохновлявшими импрессионистов, и попадут в комнату Эймса — трехмерную оптическую иллюзию. А в «Географии» — уникальные приборы, которым уже не один десяток лет.