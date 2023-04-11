«Сбер» отчитался о рекордной сумме выданных кредитов в марте

«Март стал для „Сбера“ лучшим месяцем с начала года. Мы выдали более 660 млрд руб. и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате „Сбер“ заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%», — цитируется в сообщении глава банка Герман Греф.