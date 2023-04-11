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«Сбер» отчитался о рекордной сумме выданных кредитов в марте

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

В марте «Сбер» выдал розничные кредиты на сумму более 660 млрд рублей. Это максимальный показатель за всю историю банка, сообщает финансовая огранизация в пресс-релизе на своем официальном сайте.

В документе отмечается, что март также стал самым прибыльным месяцем с начала года. Из 350,2 млрд рублей чистой прибыли «Сбера» в первом квартале 2023 года на март пришли 125,3 млрд.

«Март стал для „Сбера“ лучшим месяцем с начала года. Мы выдали более 660 млрд руб. и нарастили портфель кредитов корпоративным клиентам, сохранив качество портфеля на высоком уровне. В результате „Сбер“ заработал прибыль в размере более 125 млрд руб., что позволило завершить первый квартал с рентабельностью в 24%», — цитируется в сообщении глава банка Герман Греф.

С отчете «Сбера» указано, что с начала 2023 года портфель розничных кредитов вырос на 4,7% и превысил 12,6 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 4% с начала года и превысил 19,5 трлн рублей.

Чистый процентный доход банка за три месяца вырос на 22,4% — до 517,1 млрд рублей. В «Сбере» объясняют такие показатели удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года после повышения ключевой ставки Банком России.

Общее число розничных клиентов «Сбера» составило 106,2 млн человек, юрлиц — 3 млн компаний. Банк утверждает, что финансовых резльутатов добился без использования послаблений Центробанка.

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