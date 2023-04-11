В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «104 страницы про любовь»

«Почему, оставив записку „встречаться не надо“, такие разные люди, как физик-ядерщик и стюардесса, все же идут к месту встречи? И как часто мы говорим глупости, чтобы молчать о главном? Ностальгическая мелодрама в стиле ретрофутуризма исследует сущность любви и отношение к ней сегодня», — гласит синопсис постановки.