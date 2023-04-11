В Театре на Таганке пройдет премьера спектакля «104 страницы про любовь»

12 и 13 апреля в Театре на Таганке состоится премьера постановки «104 страницы про любовь» режиссера Виктории Печерниковой. Узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».
В основу спектакля легла легендарная пьеса Эдварда Радзинского. Она рассказывает о девушке, витающей в небесах, и циничном мужчине — они не похожи друг на друга. Но внезапно: неловкие встречи у ночного стадиона, разговоры вроде бы о пустяках, дважды пропущенный автобус.
«Почему, оставив записку „встречаться не надо“, такие разные люди, как физик-ядерщик и стюардесса, все же идут к месту встречи? И как часто мы говорим глупости, чтобы молчать о главном? Ностальгическая мелодрама в стиле ретрофутуризма исследует сущность любви и отношение к ней сегодня», — гласит синопсис постановки.
Радзинский создал пьесу в 25 лет и сразу прославился на всю страну. А в 1968 году кинорежиссер Георгий Натансон снял по ней фильм «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Лазаревым, который стал классикой советского кинематографа.
В постановке задействованы Надежда Флерова, Павел Левкин, Сергей Кирпиченок, Роман Серков, Антон Ануров, Андрей Беляев, Дмитрий Муляр, Александра Хованская и другие.