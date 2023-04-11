Okko проведет трансляции постановок «Три товарища» и «Евгений Онегин», отмеченных на «Золотой маске»

В этом году спектакли «Золотой маски online» впервые покажут с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей. До этого они применялись только в офлайн-постановках. Трансляция с тифлокомментариями будет доступна в группе Okko во «ВКонтакте».