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Okko проведет трансляции постановок «Три товарища» и «Евгений Онегин», отмеченных на «Золотой маске»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:42

Okko проведет прямые трансляции двух постановок, отмеченных экспертами фестиваля «Золотая маска». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

12 апреля, в 19.00, «Золотую маску online» откроет мюзикл по мотивам романа Ремарка «Три товарища» в постановке Бориса Мильграма на музыку российского композитора Евгения Загота. Постановщики предупреждают, что не следовали сюжету романа буквально — скорее его духу. Спектакль пройдет в прямой трансляции во время показа мюзикла в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска».

© Пресс-служба «Золотой маски»

Ради второй трансляции группа «Золотой маски online» отправится в Пермь. 15 апреля, в 19.00, на сцене Театра оперы и балета им. Чайковского Владислав Наставшев представит свой взгляд на оперу «Евгений Онегин». Постановка погрузит зрителей и героев в пространство сна и воспоминаний.

© Пресс-служба «Золотой маски»

В этом году спектакли «Золотой маски online» впервые покажут с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей. До этого они применялись только в офлайн-постановках. Трансляция с тифлокомментариями будет доступна в группе Okko во «ВКонтакте».

Пресс-служба Okko подчеркивает, что записи спектаклей будут доступны в коллекции онлайн-кинотеатра для зарегистрированных пользователей в течение года.

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