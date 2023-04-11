Okko проведет трансляции постановок «Три товарища» и «Евгений Онегин», отмеченных на «Золотой маске»

Okko проведет прямые трансляции двух постановок, отмеченных экспертами фестиваля «Золотая маска». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
12 апреля, в 19.00, «Золотую маску online» откроет мюзикл по мотивам романа Ремарка «Три товарища» в постановке Бориса Мильграма на музыку российского композитора Евгения Загота. Постановщики предупреждают, что не следовали сюжету романа буквально — скорее его духу. Спектакль пройдет в прямой трансляции во время показа мюзикла в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска».
Ради второй трансляции группа «Золотой маски online» отправится в Пермь. 15 апреля, в 19.00, на сцене Театра оперы и балета им. Чайковского Владислав Наставшев представит свой взгляд на оперу «Евгений Онегин». Постановка погрузит зрителей и героев в пространство сна и воспоминаний.
В этом году спектакли «Золотой маски online» впервые покажут с тифлокомментариями для незрячих и слабовидящих зрителей. До этого они применялись только в офлайн-постановках. Трансляция с тифлокомментариями будет доступна в группе Okko во «ВКонтакте».
Пресс-служба Okko подчеркивает, что записи спектаклей будут доступны в коллекции онлайн-кинотеатра для зарегистрированных пользователей в течение года.