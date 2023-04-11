В феврале Адель выступала в Лас-Вегасе и, исполняя песню «When We Were Young», увидела среди зрителей Гордона Рамзи и с улыбкой направилась к нему. Всемирно известный британский шеф-повар пожал протянутую руку и поцеловал певицу в щеку. «Это было невероятное шоу! Потрясающее исполнение. Поздравляю», — подписал Рамзи видео, которым поделился в соцсетях.
Прошло больше двух месяцев, прежде чем Рамзи публично признался, что его напугала эта ситуация. Несмотря на то, что в его жизни были явно более серьезные по уровню напряжения моменты: в 2020 году он прыгнул из вертолета в воды у берегов Тасмании и вплавь добирался до суши. «У меня над головой были акулы размером с Range Rover», — вспоминает он в недавнем интервью британскому GQ. «Тем не менее я не уверен, что это так же страшно, как наблюдать за Адель в Вегасе и думать, что она подходит, чтобы передать мне микрофон, — продолжил он. — К счастью, вместо этого она просто поцеловала меня. Спасибо, черт возьми!»
В этом же интервью шеф-повар с многомиллионной аудиторией признался, что своими самыми жесткими критиками считает дочерей — Тилли, Холли и Меган. «У них нет проблем с тем, чтобы поставить меня на место», — заявил он.