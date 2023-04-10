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Мишель Докери сыграет с Томом Хэнксом в экранизации комикса Ричарда МакГира «Здесь»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:48

Британская актриса Мишель Докери, известная по сериалу «Аббатство Даунтон», снимется в фильме Роберта Земекиса «Здесь» («Here»). Он станет экранизацией графического романа Ричарда МакГира, сообщил Deadline.

В проекте также примут участие Том Хэнкс и Робин Райт — актеры впервые окажутся на одной съемочной площадке после выхода «Форреста Гампа». Сценарий картины будет готовить Эрик Рот. Также в фильме сыграет Пол Беттани.

Лента расскажет о «захватывающей дух и революционной одиссее сквозь время и память». Действие картины развернется в Новой Англии, а в центре сюжета окажутся семьи, связанные на протяжении нескольких поколений любовью, потерями, борьбой и надеждой.

Созданием ленты займется продакшн-компания Земекиса ImageMovers. Продюсерами фильма станут Билл Блок («Джентльмены», «Хэллоуин», «Ванильное небо») и Джек Рапке («Изгой», «Пиноккио», «Манифест»).

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