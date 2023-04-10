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В Московской консерватории отметят День джаза концертом Игоря Бутмана и его оркестра

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:04

В Большом зале Московской государственной консерватории 30 апреля пройдет концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Музыканты представят праздничную программу, приуроченную к Международному дню джаза. В концерте примут участие пианист, певец и композитор Олег Аккуратова, а также вокалистки Варвара Убель и Сандра Фракенберг.

«Для каждого джазового музыканта и поклонника джаза этот праздник стал лучшим днем в календаре, поэтому мы уделяем его празднованию особое внимание», — сказал Бутман.

В репертуаре Аккуратова — музыкальная классика, легендарные джазовые стандарты в оригинальном прочтении, аранжировки знаменитых песен и авторские композиции, рассказали организаторы концерта.

Убель, известная как победительница телешоу «Ну-ка, все вместе», предпочитает эксцентричный джаз и пишет авторский электро-гранж. Фракенберг же — восходящая звезда российской сцены, бывшая хедлайнером Koktebel Jazz Party в 2019 году.

Послушать артистов можно будет, приобретя билеты — они продаются на «Афише». Их стоимость стартует от 500 рублей.

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