В Московской консерватории отметят День джаза концертом Игоря Бутмана и его оркестра

В Большом зале Московской государственной консерватории 30 апреля пройдет концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Музыканты представят праздничную программу, приуроченную к Международному дню джаза. В концерте примут участие пианист, певец и композитор Олег Аккуратова, а также вокалистки Варвара Убель и Сандра Фракенберг.
«Для каждого джазового музыканта и поклонника джаза этот праздник стал лучшим днем в календаре, поэтому мы уделяем его празднованию особое внимание», — сказал Бутман.
В репертуаре Аккуратова — музыкальная классика, легендарные джазовые стандарты в оригинальном прочтении, аранжировки знаменитых песен и авторские композиции, рассказали организаторы концерта.
Убель, известная как победительница телешоу «Ну-ка, все вместе», предпочитает эксцентричный джаз и пишет авторский электро-гранж. Фракенберг же — восходящая звезда российской сцены, бывшая хедлайнером Koktebel Jazz Party в 2019 году.
Послушать артистов можно будет, приобретя билеты — они продаются на «Афише». Их стоимость стартует от 500 рублей.