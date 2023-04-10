С 11 апреля в «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Сергея Соловьева

С 11 по 30 апреля в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива «Сергей Соловьев. Избранное». Шесть картин будут демонстрироваться с кинопленки, рассказали организаторы.
В рамках ретроспективы будут представлены семь фильмов — «Асса» (1987), «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991), лиричная мелодрама «Сто дней после детства» (1975), «Чужая Белая и Рябой» (1986), «Избранные» (1982) и «Спасатель» (1980).
«Дом под звездным небом» (1991) — это трилогия, ставшая своего рода энциклопедией молодежной жизни на сломе эпох. «Сто дней после детства» — лиричная мелодрама о первой любви, принесшая Соловьеву Серебряного медведя Берлинале за режиссуру. «Чужая Белая и Рябой» — драма, удостоенная Специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. «Избранные» — драма о жизни эмигрантов в Латинской Америке во время Второй мировой войны. «Спасатель» — мелодрама о роли искусства в жизни человека, обладатель специального диплома жюри на Венецианском кинофестивале в 1980 году.
Кинематографическое наследие Сергея Соловьева полностью не оцифровано, поэтому шесть картин покажут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России.
«В нашей ретроспективе мы фокусируемся на лучших фильмах режиссера, снятых им в советский и постсоветский период, когда при помощи постмодернистской эклектики ему удалось адекватно запечатлеть дух времени перемен», — рассказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
Ниже — расписание показов и ссылки на билеты.
- 11 апреля, 20.00 — «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви»
- 12 апреля, 20.00 — «Асса»
- 14 апреля, 19.30 — «Дом под звездным небом»
- 16 апреля, 16.00 — «100 дней после детства»
- 17 апреля, 20.00 — «Чужая белая и рябой»
- 19 апреля, 20.00 — «Избранные»
- 30 апреля, 19.00 — «Спасатель»