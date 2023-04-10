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С 11 апреля в «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Сергея Соловьева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:58

С 11 по 30 апреля в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива «Сергей Соловьев. Избранное». Шесть картин будут демонстрироваться с кинопленки, рассказали организаторы.

В рамках ретроспективы будут представлены семь фильмов — «Асса» (1987), «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991), лиричная мелодрама «Сто дней после детства» (1975), «Чужая Белая и Рябой» (1986), «Избранные» (1982) и «Спасатель» (1980).

«Дом под звездным небом» (1991) — это трилогия, ставшая своего рода энциклопедией молодежной жизни на сломе эпох. «Сто дней после детства» — лиричная мелодрама о первой любви, принесшая Соловьеву Серебряного медведя Берлинале за режиссуру. «Чужая Белая и Рябой» — драма, удостоенная Специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. «Избранные» — драма о жизни эмигрантов в Латинской Америке во время Второй мировой войны. «Спасатель» — мелодрама о роли искусства в жизни человека, обладатель специального диплома жюри на Венецианском кинофестивале в 1980 году.

Кинематографическое наследие Сергея Соловьева полностью не оцифровано, поэтому шесть картин покажут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России.

«В нашей ретроспективе мы фокусируемся на лучших фильмах режиссера, снятых им в советский и постсоветский период, когда при помощи постмодернистской эклектики ему удалось адекватно запечатлеть дух времени перемен», — рассказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Ниже — расписание показов и ссылки на билеты.

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