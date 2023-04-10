С 11 апреля в «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Сергея Соловьева

«Дом под звездным небом» (1991) — это трилогия, ставшая своего рода энциклопедией молодежной жизни на сломе эпох. «Сто дней после детства» — лиричная мелодрама о первой любви, принесшая Соловьеву Серебряного медведя Берлинале за режиссуру. «Чужая Белая и Рябой» — драма, удостоенная Специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. «Избранные» — драма о жизни эмигрантов в Латинской Америке во время Второй мировой войны. «Спасатель» — мелодрама о роли искусства в жизни человека, обладатель специального диплома жюри на Венецианском кинофестивале в 1980 году.