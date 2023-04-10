Согласно сюжету Венди мечтает избежать школы-интерната, типичной для Великобритании. Именно в этот момент она встречает мальчика, который отказывается взрослеть. Она отправляется следом за ним в волшебную страну, где Питер Пен вступает в противостояние с давним врагом — пиратом.