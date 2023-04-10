На ютуб-канале Walt Disney Studios опубликовали трейлер фильма «Питер Пэн и Венди», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 28 апреля.
В ролике можно увидеть всех главных действующих персонажей будущей картины: Венди в исполнении Эвер Андерсон, Питера Пэна, которого сыграл Александер Молони, Тинкер Белл, чья роль досталась Яре Шахиди, и Капитана Крюка.
В образе главного злодея истории появился британский актер Джуд Лоу. Помимо него, в фильме можно будет увидеть и других известных артистов — Джима Гаффигана («Нулевой отряд»), Молли Паркер («Плетеный человек») и Алана Тудика («Смерть на похоронах»).
«Питер Пэн и Венди» расскажет классическую историю Джеймса Мэттью Барри, по которой аниматоры студии Disney поставили мультфильм в 1953 году. Новую версию экранизации повести создал режиссер Дэвид Лоури («Пит и его дракон»).
Согласно сюжету Венди мечтает избежать школы-интерната, типичной для Великобритании. Именно в этот момент она встречает мальчика, который отказывается взрослеть. Она отправляется следом за ним в волшебную страну, где Питер Пен вступает в противостояние с давним врагом — пиратом.
Сценарий ленты Лоури написал вместе с Тоби Холбруксом, работавшим над «Легендой о Зеленом рыцаре». Продюсерами фильма выступили Джим Уитакер, Адам Борба, Томас М.Хаммел и Джон Картон.