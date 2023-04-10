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Украина вышла из соглашения о порядке пересечения границы с Россией

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:11

Украина вышла из соглашения о порядке перечения государственной границы с Россией. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Власти страны приняли решение о прекращении действия документа в одностороннем порядке. За выход из соглашения, касавшегося жителей приграничных регионов, проголосовали 238 депутатов Рады.

Также Украина отказалась от соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области технической защиты информации и от соглашения с Россией о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов.

Ранее украинское правительство вышло их трех других соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ. Украина, в частности, разорвала соглашение о взаимодействии в области развития пунктов пограничного пропуска.

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теги
Верховная РадаКоммерсантПравительство Украины
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Алексей Гончаренко
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