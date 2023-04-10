Украина вышла из соглашения о порядке пересечения границы с Россией

Украина вышла из соглашения о порядке перечения государственной границы с Россией. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
Власти страны приняли решение о прекращении действия документа в одностороннем порядке. За выход из соглашения, касавшегося жителей приграничных регионов, проголосовали 238 депутатов Рады.
Также Украина отказалась от соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области технической защиты информации и от соглашения с Россией о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов.
Ранее украинское правительство вышло их трех других соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Беларусью и СНГ. Украина, в частности, разорвала соглашение о взаимодействии в области развития пунктов пограничного пропуска.