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Слова «сызмальства» и «кардинально» стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:51

Филологи, проверяющие тексты «Тотального диктанта» назвали самые сложные слова, в которых россияне чаще всего делали ошибки. Об этом пишут РИА «Новости».

«Сызмальства» — оказалось самым сложным словом, в нем обнаружили девять разных ошибок. Среди вариантов написания были «с измальства», «сызмальство», «с ызмальства» и даже «с ъ измальства».

Участники «Тотального диктанта» также часто делали ошибки в слове «кардинально». Они писали его как «координально», рассказала руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

По словам руководителя Новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марины Шпильман, много пишущих допустили ошибки в слове «извне». Один из участников написал его как «из-в-не».

Помимо этого, ошибки делали в словах «понапрасну», «паровоз», «философский». «Еще один момент касается имени собственного — Дерсу Узала. Здесь было много вариантов, несмотря на то что имя было выведено на слайд», — рассказала Шпильман.

«Тотальный диктант» состоялся 8 апреля в различных городах России и мира. В Новосибирске (на родине акции) тексты на проверку сдали почти 4500 человек.

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