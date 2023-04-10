В июне Пермь проведет первый первый фестиваль детского кино «Медвежонок». Что там будет?

Регион сам по себе является природным богатством — тут есть и горы, и леса, и огромное количество водоемов, у нас ярко выраженные сезоны. Однако, особую ценность мы видим для себя именно в развитии детского и семейного контента. Будучи мамой двоих прекрасных мальчишек, мне кажется важным, чтобы наше молодое поколение росло на ценностях, которые транслирует в том числе и кино — это доброта, радость, смелость, ответственность, умение дружить. Для меня особо ценно то, что этот фестиваль, вписанный в стратегию развития, будет проходить в моем родном городе. Мы приглашаем всех желающих на выходные в Пермь!

Алена Семерикова-Волкова Продюсер Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»