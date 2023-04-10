В июне Пермь проведет первый первый фестиваль детского кино «Медвежонок». Что там будет?

7 апреля прошла презентация Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет с 1 по 4 июня в Перми в рамках празднования 300-летия города. Участники рассказали о программе мероприятия и представили фильм открытия.
Название фестиваля выбрали дети путем голосования — выбрал пал именного на него во многом потому, что медведь изображен на гербе Пермского края. Логотип медвежонка сделали дизайнеры с использованием искусственного интеллекта.
Фильмом открытия фестиваля станет символичный для Перми «Иван Семенов: большой поход». В сиквеле истории про хулигана и фантазера Семенова рассказывается про увлекательное путешествие школьников по Пермскому краю.
Продюсер фестиваля Алена Семерикова-Волкова рассказала о фестивальной конкурсной программе полнометражного детского семейного кино и полнометражной анимации. В нее войдут, как уже известные зрителю фильмы, снятые за последние два года, так и эксклюзивные работы. Приём заявок на участие в конкурсе «Медвежонка» уже открыт и продлится до 30 апреля включительно.
Оценивать участников конкурса будет не только профессиональное жюри, но и дети. В детское жюри фестиваля войдут юные пермяки, отличившиеся в учёбе или имеющие достижения в спорте.
Уникальность фестивалю придаст специальная программа под рабочим названием «Сделано в Перми». В нее войдут не только современные хиты семейного кино, снятые в Перми и Пермском крае, но и знаковые советские проекты. Программа полнометражных сериалов и фильмов от онлайн-платформ и студий включает эксклюзивные показы, среди которых премьера первых эпизодов продолжения сериала Okko, снятого по серии книг-бестселлеров армянской писательницы Наринэ Абгарян «Манюня».
В 2019 году в Пермском крае была создана Пермская кинокомиссия. В 2021-м она приняла долгосрочную стратегию планирования по развитию системы кинопроизводства там.
Презентацию «Медвежонка» провели президент фестиваля — продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер фестиваля — Алена Семерикова-Волкова, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино — Максим Ксензов, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького — Юлиана Слащева, исполнитель главной роли фильма открытия «Иван Семенов: большой поход» — Роман Погорелов, а также актер Федор Добронравов.