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В фильмы по «Звездным войнам» вернутся культовые титры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

В фильмы по «Звездным войнам» вернутся культовые титры, тянущиеся по экрану, сообщила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Ранее их использовали только в девяти частях саги Скайуокеров, а в «Изгое-один» и «Хане Соло» их уже не было, сообщает EW.

Кеннеди подтвердила, что в будущем заставка будет использоваться как минимум в трех полных метрах, но не в сериалах. Незадолго до этого на ивенте Star Wars Celebration анонсировали три полнометражки по «Звездным войнам».

Студия показала кадры и трейлеры «Асоки», назвала примерную дату выхода второго сезона «Андора», объявила о кастинге Керри Кондон в проект «Star Wars: Skeleton Crew» и о продлении «Сказаний о джедаях» на второй сезон.

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Кэтлин Кеннеди
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