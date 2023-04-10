В фильмы по «Звездным войнам» вернутся культовые титры, тянущиеся по экрану, сообщила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Ранее их использовали только в девяти частях саги Скайуокеров, а в «Изгое-один» и «Хане Соло» их уже не было, сообщает EW.