«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования

Пользователям «МТС Travel» предоставят роуминговую опцию «Забугорище» в подарок при любом бронировании зарубежного отеля через сервис. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
100% скидку на тариф получат клиенты, которые забронируют отель с заселением до конца августа. При этом оплатить заказ необходимо до 31 мая.
С помощью «Забугорища» путешественники смогут без доплат пользоваться за границей мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг.
Помимо этого, до конца мая пользователи получат повышенный кешбэк за бронирование отелей по России — до 10% от стоимости заказа. Потратить полученные баллы можно будет на товары в сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра Kion, а также билеты на концерты, шоу и в театры.
В пресс-службе компании рассказали, что продолжат интеграцию сервиса бронирования отелей с другими продуктами экосистемы. Сейчас на сайте МТС Travel доступны десятки тысяч отелей, в том числе в Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других странах.