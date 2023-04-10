Реклама
Новости

«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:34

Пользователям «МТС Travel» предоставят роуминговую опцию «Забугорище» в подарок при любом бронировании зарубежного отеля через сервис. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

100% скидку на тариф получат клиенты, которые забронируют отель с заселением до конца августа. При этом оплатить заказ необходимо до 31 мая.

С помощью «Забугорища» путешественники смогут без доплат пользоваться за границей мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг.

Помимо этого, до конца мая пользователи получат повышенный кешбэк за бронирование отелей по России — до 10% от стоимости заказа. Потратить полученные баллы можно будет на товары в сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра Kion, а также билеты на концерты, шоу и в театры.

В пресс-службе компании рассказали, что продолжат интеграцию сервиса бронирования отелей с другими продуктами экосистемы. Сейчас на сайте МТС Travel доступны десятки тысяч отелей, в том числе в Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других странах.

расскажите друзьям
теги
МТС
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»