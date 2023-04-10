«МТС Travel» предоставит бесплатный роуминг за зарубежные бронирования

Помимо этого, до конца мая пользователи получат повышенный кешбэк за бронирование отелей по России — до 10% от стоимости заказа. Потратить полученные баллы можно будет на товары в сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра Kion, а также билеты на концерты, шоу и в театры.