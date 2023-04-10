В Госдуме предложили начать регулировать деятельность блогеров, которые продают курсы в соцсетях

«В последнее время было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александре Митрошиной (120 млн рублей)», — говорится в обращении.