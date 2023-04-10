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В Госдуме предложили начать регулировать деятельность блогеров, которые продают курсы в соцсетях

Виктория Шанина
Сегодня в 08:57

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отрегулировать деятельность блогеров, которые продают курсы и тренинги в соцсетях. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилась с письмом.

В частности, Лантратова предлагает ввести лицензирование, создать федеральный реестр недобросовестных организаторов таких уроков, а также определить орган исполнительной власти, который будет модерировать их работу.

«В последнее время было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александре Митрошиной (120 млн рублей)», — говорится в обращении.

Кроме того, в конце марта стало известно о начале проверки против Елены Блиновской, «выдающей себя за бизнес-тренера», отмечается в письме. Все эти эпизоды стали следствием появления в российском медиапространстве феномена «инфоцыганство».

«Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счет продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате», — поясняет Лантратова.

Она добавляет, что создатели таких обучений часто не имеют профильного образования и специальных компетенций, а также могут использовать «деструктивные психологические практики». В документе упоминается курс личностного роста Sparta, участники которого теряли имущество, разводились с супругами, а в отдельных случаях совершали суицид.

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Михаил МишустинЯна ЛантратоваАлександра МитрошинаЕлена Блиновская
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