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Сериал «Звездные войны: Аколит» с Ли Чжон Чжэ и Амандлой Стенберг выйдет на Disney+ в 2024 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:15

Lucasfilm в ходе Star Wars Celebration объявила, что сериал «Звездные войны: Аколит» увидит свет примерно в 2024 году на Disney+. Об этом сообщает Hypebeast.

Впервые сериал был анонсирован в 2020 году. Его действие будет развиваться в последние дни эры Высшей Республики: за столетие до событий «Скрытой угрозы».

«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.

Главные роли в проекте исполнят Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»), Амандла Стенберг («Чужая ненависть»), Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»), Манни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие. Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Лесли Хедленд («Жизни матрешки»).

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Амандла СтенбергАнна БолейнЛесли Хедленд
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