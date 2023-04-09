Сериал «Звездные войны: Аколит» с Ли Чжон Чжэ и Амандлой Стенберг выйдет на Disney+ в 2024 году

Lucasfilm в ходе Star Wars Celebration объявила, что сериал «Звездные войны: Аколит» увидит свет примерно в 2024 году на Disney+. Об этом сообщает Hypebeast.
Впервые сериал был анонсирован в 2020 году. Его действие будет развиваться в последние дни эры Высшей Республики: за столетие до событий «Скрытой угрозы».
«Бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они могли предположить», — гласит официальный синопсис сериала.
Главные роли в проекте исполнят Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»), Амандла Стенберг («Чужая ненависть»), Джоди Тернер-Смит («Анна Болейн»), Манни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие. Шоураннером, режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Лесли Хедленд («Жизни матрешки»).